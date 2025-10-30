- Прирост
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
45 (50.00%)
Убыточных трейдов:
45 (50.00%)
Лучший трейд:
6.04 USD
Худший трейд:
-16.05 USD
Общая прибыль:
127.15 USD (19 059 pips)
Общий убыток:
-204.86 USD (30 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (22.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
24.13%
Макс. загрузка депозита:
16.92%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
43 (47.78%)
Коротких трейдов:
47 (52.22%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-0.86 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-4.55 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.77 USD (12)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.31 USD
Максимальная:
111.60 USD (13.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.72% (111.60 USD)
По эквити:
13.58% (98.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|22
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|16
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|CHFUSD.r
|3
|EURAUD.r
|2
|AUDJPY.r
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY.r
|-88
|GBPAUD.r
|-15
|GBPJPY.r
|4
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|9
|EURNZD.r
|7
|USDAUD.r
|8
|CHFUSD.r
|12
|EURAUD.r
|6
|AUDJPY.r
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPAUD.r
|-2.1K
|GBPJPY.r
|547
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|1.2K
|EURNZD.r
|1.2K
|USDAUD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|959
|AUDJPY.r
|602
