SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1002
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1002

Tik Yam Yeung
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -10%
CMCMarkets1-Global
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
90
Gewinntrades:
45 (50.00%)
Verlusttrades:
45 (50.00%)
Bester Trade:
6.04 USD
Schlechtester Trade:
-16.05 USD
Bruttoprofit:
127.15 USD (19 059 pips)
Bruttoverlust:
-204.86 USD (30 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (22.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.79 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
24.13%
Max deposit load:
16.92%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
43 (47.78%)
Short-Positionen:
47 (52.22%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-100.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-100.77 USD (12)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
98.31 USD
Maximaler:
111.60 USD (13.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.72% (111.60 USD)
Kapital:
13.58% (98.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY.r 22
GBPAUD.r 17
GBPJPY.r 16
USDJPY.r 9
SGDJPY.r 8
GBPCAD.r 4
EURNZD.r 4
USDAUD.r 4
CHFUSD.r 3
EURAUD.r 2
AUDJPY.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY.r -88
GBPAUD.r -15
GBPJPY.r 4
USDJPY.r -17
SGDJPY.r -8
GBPCAD.r 9
EURNZD.r 7
USDAUD.r 8
CHFUSD.r 12
EURAUD.r 6
AUDJPY.r 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY.r -13K
GBPAUD.r -2.1K
GBPJPY.r 547
USDJPY.r -2.1K
SGDJPY.r -976
GBPCAD.r 1.2K
EURNZD.r 1.2K
USDAUD.r 1.2K
CHFUSD.r 1.2K
EURAUD.r 959
AUDJPY.r 602
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.04 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -100.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FP8007 King Martingale Pro 1002
30 USD pro Monat
-10%
0
0
USD
722
USD
8
100%
90
50%
24%
0.62
-0.86
USD
14%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.