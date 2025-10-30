- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
45 (50.00%)
Negociações com perda:
45 (50.00%)
Melhor negociação:
6.04 USD
Pior negociação:
-16.05 USD
Lucro bruto:
127.15 USD (19 059 pips)
Perda bruta:
-204.86 USD (30 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (22.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.79 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
24.13%
Depósito máximo carregado:
16.92%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
43 (47.78%)
Negociações curtas:
47 (52.22%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-0.86 USD
Lucro médio:
2.83 USD
Perda média:
-4.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.77 USD (12)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
98.31 USD
Máximo:
111.60 USD (13.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.72% (111.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.58% (98.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|22
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|16
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|CHFUSD.r
|3
|EURAUD.r
|2
|AUDJPY.r
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY.r
|-88
|GBPAUD.r
|-15
|GBPJPY.r
|4
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|9
|EURNZD.r
|7
|USDAUD.r
|8
|CHFUSD.r
|12
|EURAUD.r
|6
|AUDJPY.r
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPAUD.r
|-2.1K
|GBPJPY.r
|547
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|1.2K
|EURNZD.r
|1.2K
|USDAUD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|959
|AUDJPY.r
|602
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.04 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +22.79 USD
Máxima perda consecutiva: -100.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
