トレード:
86
利益トレード:
46 (53.48%)
損失トレード:
40 (46.51%)
ベストトレード:
16.50 USD
最悪のトレード:
-16.05 USD
総利益:
169.73 USD (21 125 pips)
総損失:
-188.34 USD (27 896 pips)
最大連続の勝ち:
8 (31.95 USD)
最大連続利益:
31.95 USD (8)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
33.89%
最大入金額:
10.97%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.18
長いトレード:
46 (53.49%)
短いトレード:
40 (46.51%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.22 USD
平均利益:
3.69 USD
平均損失:
-4.71 USD
最大連続の負け:
12 (-100.76 USD)
最大連続損失:
-100.76 USD (12)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.90 USD
最大の:
100.76 USD (12.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.17% (100.76 USD)
エクイティによる:
11.45% (85.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|20
|GBPAUD.r
|16
|USDAUD.r
|11
|CHFUSD.r
|10
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|4
|USDGBP.r
|3
|EURAUD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY.r
|-89
|GBPAUD.r
|-5
|USDAUD.r
|25
|CHFUSD.r
|25
|GBPJPY.r
|5
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|9
|USDGBP.r
|14
|EURAUD.r
|6
|NZDAUD.r
|6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-672
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|2.7K
|GBPJPY.r
|729
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|1.2K
|USDGBP.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|NZDAUD.r
|958
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.50 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +31.95 USD
最大連続損失: -100.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
