シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1001
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1001

Tik Yam Yeung
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
CMCMarkets1-Global
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
46 (53.48%)
損失トレード:
40 (46.51%)
ベストトレード:
16.50 USD
最悪のトレード:
-16.05 USD
総利益:
169.73 USD (21 125 pips)
総損失:
-188.34 USD (27 896 pips)
最大連続の勝ち:
8 (31.95 USD)
最大連続利益:
31.95 USD (8)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
33.89%
最大入金額:
10.97%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.18
長いトレード:
46 (53.49%)
短いトレード:
40 (46.51%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.22 USD
平均利益:
3.69 USD
平均損失:
-4.71 USD
最大連続の負け:
12 (-100.76 USD)
最大連続損失:
-100.76 USD (12)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.90 USD
最大の:
100.76 USD (12.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.17% (100.76 USD)
エクイティによる:
11.45% (85.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY.r 20
GBPAUD.r 16
USDAUD.r 11
CHFUSD.r 10
GBPJPY.r 9
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 4
USDGBP.r 3
EURAUD.r 2
NZDAUD.r 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY.r -89
GBPAUD.r -5
USDAUD.r 25
CHFUSD.r 25
GBPJPY.r 5
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 9
USDGBP.r 14
EURAUD.r 6
NZDAUD.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY.r -14K
GBPAUD.r -672
USDAUD.r 1.8K
CHFUSD.r 2.7K
GBPJPY.r 729
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 1.2K
USDGBP.r 1.1K
EURAUD.r 959
NZDAUD.r 958
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.50 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +31.95 USD
最大連続損失: -100.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FP8007 King Martingale Pro 1001
30 USD/月
-2%
0
0
USD
781
USD
7
100%
86
53%
34%
0.90
-0.22
USD
12%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください