СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1001
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1001

Tik Yam Yeung
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
CMCMarkets1-Global
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
46 (53.48%)
Убыточных трейдов:
40 (46.51%)
Лучший трейд:
16.50 USD
Худший трейд:
-16.05 USD
Общая прибыль:
169.73 USD (21 125 pips)
Общий убыток:
-188.34 USD (27 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (31.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.95 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
33.89%
Макс. загрузка депозита:
10.97%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
46 (53.49%)
Коротких трейдов:
40 (46.51%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-4.71 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.76 USD (12)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.90 USD
Максимальная:
100.76 USD (12.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.17% (100.76 USD)
По эквити:
11.45% (85.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY.r 20
GBPAUD.r 16
USDAUD.r 11
CHFUSD.r 10
GBPJPY.r 9
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 4
USDGBP.r 3
EURAUD.r 2
NZDAUD.r 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY.r -89
GBPAUD.r -5
USDAUD.r 25
CHFUSD.r 25
GBPJPY.r 5
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 9
USDGBP.r 14
EURAUD.r 6
NZDAUD.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY.r -14K
GBPAUD.r -672
USDAUD.r 1.8K
CHFUSD.r 2.7K
GBPJPY.r 729
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 1.2K
USDGBP.r 1.1K
EURAUD.r 959
NZDAUD.r 958
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.50 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +31.95 USD
Макс. убыток в серии: -100.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FP8007 King Martingale Pro 1001
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
781
USD
7
100%
86
53%
34%
0.90
-0.22
USD
12%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.