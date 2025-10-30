- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
46 (53.48%)
Убыточных трейдов:
40 (46.51%)
Лучший трейд:
16.50 USD
Худший трейд:
-16.05 USD
Общая прибыль:
169.73 USD (21 125 pips)
Общий убыток:
-188.34 USD (27 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (31.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.95 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
33.89%
Макс. загрузка депозита:
10.97%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
46 (53.49%)
Коротких трейдов:
40 (46.51%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-4.71 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.76 USD (12)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.90 USD
Максимальная:
100.76 USD (12.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.17% (100.76 USD)
По эквити:
11.45% (85.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|20
|GBPAUD.r
|16
|USDAUD.r
|11
|CHFUSD.r
|10
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|4
|USDGBP.r
|3
|EURAUD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY.r
|-89
|GBPAUD.r
|-5
|USDAUD.r
|25
|CHFUSD.r
|25
|GBPJPY.r
|5
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|9
|USDGBP.r
|14
|EURAUD.r
|6
|NZDAUD.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-672
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|2.7K
|GBPJPY.r
|729
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|1.2K
|USDGBP.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|NZDAUD.r
|958
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.50 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +31.95 USD
Макс. убыток в серии: -100.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
781
USD
USD
7
100%
86
53%
34%
0.90
-0.22
USD
USD
12%
1:100