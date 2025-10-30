信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1001
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1001

Tik Yam Yeung
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
86
盈利交易:
46 (53.48%)
亏损交易:
40 (46.51%)
最好交易:
16.50 USD
最差交易:
-16.05 USD
毛利:
169.73 USD (21 125 pips)
毛利亏损:
-188.34 USD (27 896 pips)
最大连续赢利:
8 (31.95 USD)
最大连续盈利:
31.95 USD (8)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
33.89%
最大入金加载:
10.97%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.18
长期交易:
46 (53.49%)
短期交易:
40 (46.51%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.22 USD
平均利润:
3.69 USD
平均损失:
-4.71 USD
最大连续失误:
12 (-100.76 USD)
最大连续亏损:
-100.76 USD (12)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
72.90 USD
最大值:
100.76 USD (12.17%)
相对跌幅:
结余:
12.17% (100.76 USD)
净值:
11.45% (85.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY.r 20
GBPAUD.r 16
USDAUD.r 11
CHFUSD.r 10
GBPJPY.r 9
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 4
USDGBP.r 3
EURAUD.r 2
NZDAUD.r 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY.r -89
GBPAUD.r -5
USDAUD.r 25
CHFUSD.r 25
GBPJPY.r 5
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 9
USDGBP.r 14
EURAUD.r 6
NZDAUD.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY.r -14K
GBPAUD.r -672
USDAUD.r 1.8K
CHFUSD.r 2.7K
GBPJPY.r 729
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 1.2K
USDGBP.r 1.1K
EURAUD.r 959
NZDAUD.r 958
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.50 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +31.95 USD
最大连续亏损: -100.76 USD

2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
FP8007 King Martingale Pro 1001
每月30 USD
-2%
0
0
USD
781
USD
7
100%
86
53%
34%
0.90
-0.22
USD
12%
1:100
