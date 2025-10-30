- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
46 (53.48%)
亏损交易:
40 (46.51%)
最好交易:
16.50 USD
最差交易:
-16.05 USD
毛利:
169.73 USD (21 125 pips)
毛利亏损:
-188.34 USD (27 896 pips)
最大连续赢利:
8 (31.95 USD)
最大连续盈利:
31.95 USD (8)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
33.89%
最大入金加载:
10.97%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.18
长期交易:
46 (53.49%)
短期交易:
40 (46.51%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.22 USD
平均利润:
3.69 USD
平均损失:
-4.71 USD
最大连续失误:
12 (-100.76 USD)
最大连续亏损:
-100.76 USD (12)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
72.90 USD
最大值:
100.76 USD (12.17%)
相对跌幅:
结余:
12.17% (100.76 USD)
净值:
11.45% (85.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|20
|GBPAUD.r
|16
|USDAUD.r
|11
|CHFUSD.r
|10
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|4
|USDGBP.r
|3
|EURAUD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY.r
|-89
|GBPAUD.r
|-5
|USDAUD.r
|25
|CHFUSD.r
|25
|GBPJPY.r
|5
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|9
|USDGBP.r
|14
|EURAUD.r
|6
|NZDAUD.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-672
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|2.7K
|GBPJPY.r
|729
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|1.2K
|USDGBP.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|NZDAUD.r
|958
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.50 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +31.95 USD
最大连续亏损: -100.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
781
USD
USD
7
100%
86
53%
34%
0.90
-0.22
USD
USD
12%
1:100