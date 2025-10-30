SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1001
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1001

Tik Yam Yeung
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
CMCMarkets1-Global
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
46 (53.48%)
Negociações com perda:
40 (46.51%)
Melhor negociação:
16.50 USD
Pior negociação:
-16.05 USD
Lucro bruto:
169.73 USD (21 125 pips)
Perda bruta:
-188.34 USD (27 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (31.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.95 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
33.89%
Depósito máximo carregado:
10.97%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
46 (53.49%)
Negociações curtas:
40 (46.51%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
3.69 USD
Perda média:
-4.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.76 USD (12)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.90 USD
Máximo:
100.76 USD (12.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.17% (100.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.45% (85.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY.r 20
GBPAUD.r 16
USDAUD.r 11
CHFUSD.r 10
GBPJPY.r 9
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 4
USDGBP.r 3
EURAUD.r 2
NZDAUD.r 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY.r -89
GBPAUD.r -5
USDAUD.r 25
CHFUSD.r 25
GBPJPY.r 5
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 9
USDGBP.r 14
EURAUD.r 6
NZDAUD.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY.r -14K
GBPAUD.r -672
USDAUD.r 1.8K
CHFUSD.r 2.7K
GBPJPY.r 729
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 1.2K
USDGBP.r 1.1K
EURAUD.r 959
NZDAUD.r 958
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.50 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +31.95 USD
Máxima perda consecutiva: -100.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FP8007 King Martingale Pro 1001
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
781
USD
7
100%
86
53%
34%
0.90
-0.22
USD
12%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.