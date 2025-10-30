- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
46 (53.48%)
Negociações com perda:
40 (46.51%)
Melhor negociação:
16.50 USD
Pior negociação:
-16.05 USD
Lucro bruto:
169.73 USD (21 125 pips)
Perda bruta:
-188.34 USD (27 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (31.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.95 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
33.89%
Depósito máximo carregado:
10.97%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
46 (53.49%)
Negociações curtas:
40 (46.51%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
3.69 USD
Perda média:
-4.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.76 USD (12)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.90 USD
Máximo:
100.76 USD (12.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.17% (100.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.45% (85.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|20
|GBPAUD.r
|16
|USDAUD.r
|11
|CHFUSD.r
|10
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|4
|USDGBP.r
|3
|EURAUD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY.r
|-89
|GBPAUD.r
|-5
|USDAUD.r
|25
|CHFUSD.r
|25
|GBPJPY.r
|5
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|9
|USDGBP.r
|14
|EURAUD.r
|6
|NZDAUD.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-672
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|2.7K
|GBPJPY.r
|729
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|1.2K
|USDGBP.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|NZDAUD.r
|958
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.50 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +31.95 USD
Máxima perda consecutiva: -100.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
781
USD
USD
7
100%
86
53%
34%
0.90
-0.22
USD
USD
12%
1:100