- 자본
- 축소
트레이드:
86
이익 거래:
46 (53.48%)
손실 거래:
40 (46.51%)
최고의 거래:
16.50 USD
최악의 거래:
-16.05 USD
총 수익:
169.73 USD (21 125 pips)
총 손실:
-188.34 USD (27 896 pips)
연속 최대 이익:
8 (31.95 USD)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
33.89%
최대 입금량:
10.97%
최근 거래:
32 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
46 (53.49%)
숏(주식차입매도):
40 (46.51%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.22 USD
평균 이익:
3.69 USD
평균 손실:
-4.71 USD
연속 최대 손실:
12 (-100.76 USD)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.90 USD
최대한의:
100.76 USD (12.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.17% (100.76 USD)
자본금별:
11.45% (85.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|20
|GBPAUD.r
|16
|USDAUD.r
|11
|CHFUSD.r
|10
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|4
|USDGBP.r
|3
|EURAUD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY.r
|-89
|GBPAUD.r
|-5
|USDAUD.r
|25
|CHFUSD.r
|25
|GBPJPY.r
|5
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|9
|USDGBP.r
|14
|EURAUD.r
|6
|NZDAUD.r
|6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-672
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|2.7K
|GBPJPY.r
|729
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|1.2K
|USDGBP.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|NZDAUD.r
|958
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.50 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +31.95 USD
연속 최대 손실: -100.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
