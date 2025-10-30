SegnaliSezioni
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1001

Tik Yam Yeung
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
11 (47.82%)
Loss Trade:
12 (52.17%)
Best Trade:
4.44 USD
Worst Trade:
-9.07 USD
Profitto lordo:
31.24 USD (4 614 pips)
Perdita lorda:
-41.13 USD (6 289 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (14.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
23 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
2.84 USD
Perdita media:
-3.43 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-32.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.07 USD (7)
Crescita mensile:
-1.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.50 USD
Massimale:
32.07 USD (3.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD.r 10
GBPJPY.r 7
GBPCAD.r 4
EURAUD.r 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD.r -24
GBPJPY.r -1
GBPCAD.r 9
EURAUD.r 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD.r -3.6K
GBPJPY.r -202
GBPCAD.r 1.2K
EURAUD.r 959
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.44 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14.49 USD
Massima perdita consecutiva: -32.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
