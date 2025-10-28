いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

NAS-Real 0.00 × 13 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 17 FXNet-Real 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 5 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 ILQAu-A1 Live 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 LQDMarketsUK-Live 2 0.00 × 1 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 GO4X-Live 0.00 × 2 SVSFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 290 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは