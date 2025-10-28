- 成長
トレード:
186
利益トレード:
73 (39.24%)
損失トレード:
113 (60.75%)
ベストトレード:
158.72 USD
最悪のトレード:
-102.55 USD
総利益:
5 690.15 USD (318 257 pips)
総損失:
-6 170.67 USD (310 833 pips)
最大連続の勝ち:
20 (2 273.19 USD)
最大連続利益:
2 273.19 USD (20)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
89.19%
最大入金額:
8.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
139 (74.73%)
短いトレード:
47 (25.27%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-2.58 USD
平均利益:
77.95 USD
平均損失:
-54.61 USD
最大連続の負け:
23 (-1 582.49 USD)
最大連続損失:
-1 582.49 USD (23)
月間成長:
-14.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 130.03 USD
最大の:
2 574.76 USD (54.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.65% (2 574.76 USD)
エクイティによる:
5.89% (217.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-601
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|20
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|-18
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|CADJPY
|840
|GBPJPY
|1.9K
|CHFJPY
|4.2K
|USDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|493
|USDCHF
|-676
|NZDUSD
|435
|EURJPY
|1.7K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +158.72 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +2 273.19 USD
最大連続損失: -1 582.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NAS-Real
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
