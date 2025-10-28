- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
73 (39.24%)
Negociações com perda:
113 (60.75%)
Melhor negociação:
158.72 USD
Pior negociação:
-102.55 USD
Lucro bruto:
5 690.15 USD (318 257 pips)
Perda bruta:
-6 170.67 USD (310 833 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (2 273.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 273.19 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
89.19%
Depósito máximo carregado:
8.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
139 (74.73%)
Negociações curtas:
47 (25.27%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-2.58 USD
Lucro médio:
77.95 USD
Perda média:
-54.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-1 582.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 582.49 USD (23)
Crescimento mensal:
-14.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 130.03 USD
Máximo:
2 574.76 USD (54.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.65% (2 574.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.89% (217.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-601
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|20
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|-18
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|CADJPY
|840
|GBPJPY
|1.9K
|CHFJPY
|4.2K
|USDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|493
|USDCHF
|-676
|NZDUSD
|435
|EURJPY
|1.7K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +158.72 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +2 273.19 USD
Máxima perda consecutiva: -1 582.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NAS-Real
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
290 mais ...
