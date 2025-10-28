- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
185
盈利交易:
73 (39.45%)
亏损交易:
112 (60.54%)
最好交易:
158.72 USD
最差交易:
-102.55 USD
毛利:
5 690.15 USD (318 257 pips)
毛利亏损:
-6 110.07 USD (308 833 pips)
最大连续赢利:
20 (2 273.19 USD)
最大连续盈利:
2 273.19 USD (20)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
89.19%
最大入金加载:
8.88%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.16
长期交易:
138 (74.59%)
短期交易:
47 (25.41%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-2.27 USD
平均利润:
77.95 USD
平均损失:
-54.55 USD
最大连续失误:
23 (-1 582.49 USD)
最大连续亏损:
-1 582.49 USD (23)
每月增长:
-9.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 130.03 USD
最大值:
2 574.76 USD (54.84%)
相对跌幅:
结余:
51.65% (2 574.76 USD)
净值:
5.89% (217.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-540
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|20
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|-18
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|CADJPY
|840
|GBPJPY
|1.9K
|CHFJPY
|4.2K
|USDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|493
|USDCHF
|-676
|NZDUSD
|435
|EURJPY
|1.7K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +158.72 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +2 273.19 USD
最大连续亏损: -1 582.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
NAS-Real
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
9
0%
185
39%
89%
0.93
-2.27
USD
USD
52%
1:50