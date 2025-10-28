- 자본
- 축소
트레이드:
214
이익 거래:
88 (41.12%)
손실 거래:
126 (58.88%)
최고의 거래:
158.72 USD
최악의 거래:
-102.55 USD
총 수익:
6 394.35 USD (376 970 pips)
총 손실:
-6 645.62 USD (349 490 pips)
연속 최대 이익:
20 (2 273.19 USD)
연속 최대 이익:
2 273.19 USD (20)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
90.26%
최대 입금량:
8.88%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
165 (77.10%)
숏(주식차입매도):
49 (22.90%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-1.17 USD
평균 이익:
72.66 USD
평균 손실:
-52.74 USD
연속 최대 손실:
23 (-1 582.49 USD)
연속 최대 손실:
-1 582.49 USD (23)
월별 성장률:
33.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 130.03 USD
최대한의:
2 574.76 USD (54.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.65% (2 574.76 USD)
자본금별:
5.89% (217.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-390
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|20
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|-18
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|20
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|6
|AUDJPY
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|CADJPY
|840
|GBPJPY
|1.9K
|CHFJPY
|4.2K
|USDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|493
|USDCHF
|-676
|NZDUSD
|435
|EURJPY
|1.7K
|GBPUSD
|415
|EURUSD
|313
|AUDJPY
|412
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +158.72 USD
최악의 거래: -103 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +2 273.19 USD
연속 최대 손실: -1 582.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 26
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
