- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
186
Transacciones Rentables:
73 (39.24%)
Transacciones Irrentables:
113 (60.75%)
Mejor transacción:
158.72 USD
Peor transacción:
-102.55 USD
Beneficio Bruto:
5 690.15 USD (318 257 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 170.67 USD (310 833 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (2 273.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 273.19 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
89.19%
Carga máxima del depósito:
8.88%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
139 (74.73%)
Transacciones Cortas:
47 (25.27%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-2.58 USD
Beneficio medio:
77.95 USD
Pérdidas medias:
-54.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-1 582.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 582.49 USD (23)
Crecimiento al mes:
-14.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 130.03 USD
Máxima:
2 574.76 USD (54.84%)
Reducción relativa:
De balance:
51.65% (2 574.76 USD)
De fondos:
5.89% (217.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-601
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|20
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|-18
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|CADJPY
|840
|GBPJPY
|1.9K
|CHFJPY
|4.2K
|USDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|493
|USDCHF
|-676
|NZDUSD
|435
|EURJPY
|1.7K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +158.72 USD
Peor transacción: -103 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +2 273.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 582.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
