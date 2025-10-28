- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
71 (39.01%)
Убыточных трейдов:
111 (60.99%)
Лучший трейд:
158.72 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
5 595.39 USD (308 542 pips)
Общий убыток:
-6 049.47 USD (306 833 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (2 273.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 273.19 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
89.19%
Макс. загрузка депозита:
8.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
135 (74.18%)
Коротких трейдов:
47 (25.82%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-2.49 USD
Средняя прибыль:
78.81 USD
Средний убыток:
-54.50 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 582.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 582.49 USD (23)
Прирост в месяц:
-13.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 130.03 USD
Максимальная:
2 574.76 USD (54.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.65% (2 574.76 USD)
По эквити:
5.89% (217.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-574
|CADJPY
|10
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|20
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|-18
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|CADJPY
|840
|GBPJPY
|1.9K
|CHFJPY
|4.2K
|USDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|493
|USDCHF
|-676
|NZDUSD
|435
|EURJPY
|1.7K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +158.72 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 273.19 USD
Макс. убыток в серии: -1 582.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NAS-Real
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
еще 290...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
9
0%
182
39%
89%
0.92
-2.49
USD
USD
52%
1:50