Muhammad Oktariansyah

Mors

Muhammad Oktariansyah
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
71 (39.01%)
Убыточных трейдов:
111 (60.99%)
Лучший трейд:
158.72 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
5 595.39 USD (308 542 pips)
Общий убыток:
-6 049.47 USD (306 833 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (2 273.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 273.19 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
89.19%
Макс. загрузка депозита:
8.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
135 (74.18%)
Коротких трейдов:
47 (25.82%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-2.49 USD
Средняя прибыль:
78.81 USD
Средний убыток:
-54.50 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 582.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 582.49 USD (23)
Прирост в месяц:
-13.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 130.03 USD
Максимальная:
2 574.76 USD (54.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.65% (2 574.76 USD)
По эквити:
5.89% (217.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 169
CADJPY 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
NZDJPY 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -574
CADJPY 10
GBPJPY 23
CHFJPY 51
USDJPY 20
NZDJPY 5
USDCHF -18
NZDUSD 8
EURJPY 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.9K
CADJPY 840
GBPJPY 1.9K
CHFJPY 4.2K
USDJPY 1.7K
NZDJPY 493
USDCHF -676
NZDUSD 435
EURJPY 1.7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +158.72 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 273.19 USD
Макс. убыток в серии: -1 582.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NAS-Real
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
еще 290...
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 00:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 03:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 02:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 02:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
