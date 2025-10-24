- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
542
利益トレード:
428 (78.96%)
損失トレード:
114 (21.03%)
ベストトレード:
28.99 USD
最悪のトレード:
-20.27 USD
総利益:
885.52 USD (88 347 pips)
総損失:
-391.24 USD (39 074 pips)
最大連続の勝ち:
21 (22.78 USD)
最大連続利益:
54.05 USD (3)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
4.39%
最大入金額:
2.75%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
10.20
長いトレード:
275 (50.74%)
短いトレード:
267 (49.26%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
2.07 USD
平均損失:
-3.43 USD
最大連続の負け:
4 (-48.44 USD)
最大連続損失:
-48.44 USD (4)
月間成長:
7.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.10 USD
最大の:
48.44 USD (1.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.95% (48.44 USD)
エクイティによる:
9.46% (232.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|494
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.99 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +22.78 USD
最大連続損失: -48.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
9
100%
542
78%
4%
2.26
0.91
USD
USD
9%
1:500