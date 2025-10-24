- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
13.15 USD
Worst Trade:
-11.31 USD
Profitto lordo:
28.27 USD (2 821 pips)
Perdita lorda:
-14.31 USD (1 429 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-4.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.10 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.10 USD
Massimale:
13.10 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +13.15 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.60 USD
Massima perdita consecutiva: -13.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ICMarketsSC-Live26
|5.83 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.91 × 76
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
