- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
542
Gewinntrades:
428 (78.96%)
Verlusttrades:
114 (21.03%)
Bester Trade:
28.99 USD
Schlechtester Trade:
-20.27 USD
Bruttoprofit:
885.52 USD (88 347 pips)
Bruttoverlust:
-391.24 USD (39 074 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (22.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
4.39%
Max deposit load:
2.75%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
10.20
Long-Positionen:
275 (50.74%)
Short-Positionen:
267 (49.26%)
Profit-Faktor:
2.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-48.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.44 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.10 USD
Maximaler:
48.44 USD (1.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.95% (48.44 USD)
Kapital:
9.46% (232.73 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|494
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.99 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
