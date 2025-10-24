- Incremento
Total de Trades:
542
Transacciones Rentables:
428 (78.96%)
Transacciones Irrentables:
114 (21.03%)
Mejor transacción:
28.99 USD
Peor transacción:
-20.27 USD
Beneficio Bruto:
885.52 USD (88 347 pips)
Pérdidas Brutas:
-391.24 USD (39 074 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (22.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
4.39%
Carga máxima del depósito:
2.75%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
10.20
Transacciones Largas:
275 (50.74%)
Transacciones Cortas:
267 (49.26%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
0.91 USD
Beneficio medio:
2.07 USD
Pérdidas medias:
-3.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-48.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.44 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.10 USD
Máxima:
48.44 USD (1.95%)
Reducción relativa:
De balance:
1.95% (48.44 USD)
De fondos:
9.46% (232.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|494
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +28.99 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +22.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
