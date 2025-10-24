- 자본
- 축소
트레이드:
604
이익 거래:
473 (78.31%)
손실 거래:
131 (21.69%)
최고의 거래:
28.99 USD
최악의 거래:
-20.27 USD
총 수익:
987.64 USD (98 535 pips)
총 손실:
-439.71 USD (43 916 pips)
연속 최대 이익:
21 (22.78 USD)
연속 최대 이익:
54.05 USD (3)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
4.39%
최대 입금량:
2.75%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
11.31
롱(주식매수):
295 (48.84%)
숏(주식차입매도):
309 (51.16%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
0.91 USD
평균 이익:
2.09 USD
평균 손실:
-3.36 USD
연속 최대 손실:
4 (-48.44 USD)
연속 최대 손실:
-48.44 USD (4)
월별 성장률:
6.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.10 USD
최대한의:
48.44 USD (1.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.95% (48.44 USD)
자본금별:
9.46% (232.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|548
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.99 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +22.78 USD
연속 최대 손실: -48.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
리뷰 없음
