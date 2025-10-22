- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
69
利益トレード:
40 (57.97%)
損失トレード:
29 (42.03%)
ベストトレード:
448.20 USD
最悪のトレード:
-431.91 USD
総利益:
11 785.88 USD (173 718 pips)
総損失:
-9 536.06 USD (125 770 pips)
最大連続の勝ち:
7 (2 275.21 USD)
最大連続利益:
2 275.21 USD (7)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
54.81%
最大入金額:
4.67%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.71
長いトレード:
57 (82.61%)
短いトレード:
12 (17.39%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
32.61 USD
平均利益:
294.65 USD
平均損失:
-328.83 USD
最大連続の負け:
8 (-2 968.65 USD)
最大連続損失:
-2 968.65 USD (8)
月間成長:
-18.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.79 USD
最大の:
3 154.27 USD (34.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.34% (3 154.27 USD)
エクイティによる:
5.37% (442.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +448.20 USD
最悪のトレード: -432 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 275.21 USD
最大連続損失: -2 968.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
36%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
16
0%
69
57%
55%
1.23
32.61
USD
USD
28%
1:50