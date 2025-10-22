- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
40 (57.97%)
Убыточных трейдов:
29 (42.03%)
Лучший трейд:
448.20 USD
Худший трейд:
-431.91 USD
Общая прибыль:
11 785.88 USD (173 718 pips)
Общий убыток:
-9 536.06 USD (125 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 275.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 275.21 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
54.81%
Макс. загрузка депозита:
4.67%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
57 (82.61%)
Коротких трейдов:
12 (17.39%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
32.61 USD
Средняя прибыль:
294.65 USD
Средний убыток:
-328.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 968.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 968.65 USD (8)
Прирост в месяц:
-18.39%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.79 USD
Максимальная:
3 154.27 USD (34.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.34% (3 154.27 USD)
По эквити:
5.37% (442.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +448.20 USD
Худший трейд: -432 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 275.21 USD
Макс. убыток в серии: -2 968.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
