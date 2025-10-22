SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ChrisHuang
Christopher Huang

ChrisHuang

Christopher Huang
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
40 (57.97%)
Negociações com perda:
29 (42.03%)
Melhor negociação:
448.20 USD
Pior negociação:
-431.91 USD
Lucro bruto:
11 785.88 USD (173 718 pips)
Perda bruta:
-9 536.06 USD (125 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (2 275.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 275.21 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
54.81%
Depósito máximo carregado:
4.67%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
57 (82.61%)
Negociações curtas:
12 (17.39%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
32.61 USD
Lucro médio:
294.65 USD
Perda média:
-328.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 968.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 968.65 USD (8)
Crescimento mensal:
-18.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.79 USD
Máximo:
3 154.27 USD (34.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.34% (3 154.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.37% (442.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +448.20 USD
Pior negociação: -432 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 275.21 USD
Máxima perda consecutiva: -2 968.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ChrisHuang
30 USD por mês
36%
0
0
USD
8.4K
USD
16
0%
69
57%
55%
1.23
32.61
USD
28%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.