- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
40 (57.97%)
Negociações com perda:
29 (42.03%)
Melhor negociação:
448.20 USD
Pior negociação:
-431.91 USD
Lucro bruto:
11 785.88 USD (173 718 pips)
Perda bruta:
-9 536.06 USD (125 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (2 275.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 275.21 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
54.81%
Depósito máximo carregado:
4.67%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
57 (82.61%)
Negociações curtas:
12 (17.39%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
32.61 USD
Lucro médio:
294.65 USD
Perda média:
-328.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 968.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 968.65 USD (8)
Crescimento mensal:
-18.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.79 USD
Máximo:
3 154.27 USD (34.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.34% (3 154.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.37% (442.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +448.20 USD
Pior negociação: -432 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 275.21 USD
Máxima perda consecutiva: -2 968.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
36%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
16
0%
69
57%
55%
1.23
32.61
USD
USD
28%
1:50