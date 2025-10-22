- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
40 (57.97%)
亏损交易:
29 (42.03%)
最好交易:
448.20 USD
最差交易:
-431.91 USD
毛利:
11 785.88 USD (173 718 pips)
毛利亏损:
-9 536.06 USD (125 770 pips)
最大连续赢利:
7 (2 275.21 USD)
最大连续盈利:
2 275.21 USD (7)
夏普比率:
0.16
交易活动:
54.81%
最大入金加载:
4.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.71
长期交易:
57 (82.61%)
短期交易:
12 (17.39%)
利润因子:
1.24
预期回报:
32.61 USD
平均利润:
294.65 USD
平均损失:
-328.83 USD
最大连续失误:
8 (-2 968.65 USD)
最大连续亏损:
-2 968.65 USD (8)
每月增长:
-18.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
149.79 USD
最大值:
3 154.27 USD (34.04%)
相对跌幅:
结余:
28.34% (3 154.27 USD)
净值:
5.37% (442.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +448.20 USD
最差交易: -432 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 275.21 USD
最大连续亏损: -2 968.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
16
0%
69
57%
55%
1.23
32.61
USD
USD
28%
1:50