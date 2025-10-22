- 자본
- 축소
트레이드:
76
이익 거래:
46 (60.52%)
손실 거래:
30 (39.47%)
최고의 거래:
448.20 USD
최악의 거래:
-431.91 USD
총 수익:
14 140.64 USD (203 465 pips)
총 손실:
-9 913.66 USD (130 470 pips)
연속 최대 이익:
7 (2 275.21 USD)
연속 최대 이익:
2 275.21 USD (7)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
50.54%
최대 입금량:
4.67%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.34
롱(주식매수):
63 (82.89%)
숏(주식차입매도):
13 (17.11%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
55.62 USD
평균 이익:
307.41 USD
평균 손실:
-330.46 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 968.65 USD)
연속 최대 손실:
-2 968.65 USD (8)
월별 성장률:
16.59%
연간 예측:
201.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
149.79 USD
최대한의:
3 154.27 USD (34.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.34% (3 154.27 USD)
자본금별:
5.37% (442.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|73K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +448.20 USD
최악의 거래: -432 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 275.21 USD
연속 최대 손실: -2 968.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
69%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
18
0%
76
60%
51%
1.42
55.62
USD
USD
28%
1:50