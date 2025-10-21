- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
399
利益トレード:
168 (42.10%)
損失トレード:
231 (57.89%)
ベストトレード:
455.40 USD
最悪のトレード:
-502.00 USD
総利益:
25 410.63 USD (643 316 pips)
総損失:
-24 584.60 USD (526 697 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 157.55 USD)
最大連続利益:
1 680.49 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
47.91%
最大入金額:
6.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
272 (68.17%)
短いトレード:
127 (31.83%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
151.25 USD
平均損失:
-106.43 USD
最大連続の負け:
13 (-1 566.70 USD)
最大連続損失:
-2 437.73 USD (10)
月間成長:
-20.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 958.18 USD
最大の:
4 599.42 USD (34.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.57% (3 958.18 USD)
エクイティによる:
4.38% (433.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|399
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|826
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|117K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +455.40 USD
最悪のトレード: -502 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 157.55 USD
最大連続損失: -1 566.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
