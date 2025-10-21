- Büyüme
İşlemler:
289
Kârla kapanan işlemler:
128 (44.29%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (55.71%)
En iyi işlem:
418.00 USD
En kötü işlem:
-502.00 USD
Brüt kâr:
15 869.85 USD (474 068 pips)
Brüt zarar:
-13 435.79 USD (355 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 157.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 410.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
3.58%
Maks. mevduat yükü:
0.73%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
199 (68.86%)
Satış işlemleri:
90 (31.14%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
8.42 USD
Ortalama kâr:
123.98 USD
Ortalama zarar:
-83.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 589.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 589.90 USD (8)
Aylık büyüme:
55.09%
Yıllık tahmin:
668.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 958.18 USD
Maksimum:
3 958.18 USD (46.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.57% (3 958.18 USD)
Varlığa göre:
0.41% (44.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|119K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +418.00 USD
En kötü işlem: -502 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 157.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 589.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
