- 자본
- 축소
트레이드:
412
이익 거래:
176 (42.71%)
손실 거래:
236 (57.28%)
최고의 거래:
455.40 USD
최악의 거래:
-502.00 USD
총 수익:
27 485.73 USD (676 459 pips)
총 손실:
-25 590.24 USD (539 549 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 157.55 USD)
연속 최대 이익:
1 680.49 USD (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
45.87%
최대 입금량:
6.80%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
283 (68.69%)
숏(주식차입매도):
129 (31.31%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
4.60 USD
평균 이익:
156.17 USD
평균 손실:
-108.43 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 566.70 USD)
연속 최대 손실:
-2 437.73 USD (10)
월별 성장률:
15.44%
연간 예측:
187.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 958.18 USD
최대한의:
4 599.42 USD (34.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.57% (3 958.18 USD)
자본금별:
4.38% (433.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|412
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|137K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +455.40 USD
최악의 거래: -502 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +1 157.55 USD
연속 최대 손실: -1 566.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
H4 Swing Gold
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
33
0%
412
42%
46%
1.07
4.60
USD
USD
47%
1:50