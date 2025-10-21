- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
399
Negociações com lucro:
168 (42.10%)
Negociações com perda:
231 (57.89%)
Melhor negociação:
455.40 USD
Pior negociação:
-502.00 USD
Lucro bruto:
25 410.63 USD (643 316 pips)
Perda bruta:
-24 584.60 USD (526 697 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 157.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 680.49 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
47.91%
Depósito máximo carregado:
6.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
272 (68.17%)
Negociações curtas:
127 (31.83%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
151.25 USD
Perda média:
-106.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 566.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 437.73 USD (10)
Crescimento mensal:
-20.80%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 958.18 USD
Máximo:
4 599.42 USD (34.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.57% (3 958.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.38% (433.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|399
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|826
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|117K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +455.40 USD
Pior negociação: -502 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 157.55 USD
Máxima perda consecutiva: -1 566.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
H4 Swing Gold
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
32
0%
399
42%
48%
1.03
2.07
USD
USD
47%
1:50