- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
398
盈利交易:
168 (42.21%)
亏损交易:
230 (57.79%)
最好交易:
455.40 USD
最差交易:
-502.00 USD
毛利:
25 410.63 USD (643 316 pips)
毛利亏损:
-24 362.40 USD (524 697 pips)
最大连续赢利:
9 (1 157.55 USD)
最大连续盈利:
1 680.49 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
47.91%
最大入金加载:
6.80%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.23
长期交易:
271 (68.09%)
短期交易:
127 (31.91%)
利润因子:
1.04
预期回报:
2.63 USD
平均利润:
151.25 USD
平均损失:
-105.92 USD
最大连续失误:
13 (-1 566.70 USD)
最大连续亏损:
-2 437.73 USD (10)
每月增长:
-18.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 958.18 USD
最大值:
4 599.42 USD (34.41%)
相对跌幅:
结余:
46.57% (3 958.18 USD)
净值:
4.38% (433.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|398
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|119K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +455.40 USD
最差交易: -502 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 157.55 USD
最大连续亏损: -1 566.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
