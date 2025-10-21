СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ontarget
Nuril Hakim

Ontarget

Nuril Hakim
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
397
Прибыльных трейдов:
168 (42.31%)
Убыточных трейдов:
229 (57.68%)
Лучший трейд:
455.40 USD
Худший трейд:
-502.00 USD
Общая прибыль:
25 410.63 USD (643 316 pips)
Общий убыток:
-24 140.20 USD (522 697 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 157.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 680.49 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
49.65%
Макс. загрузка депозита:
6.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
270 (68.01%)
Коротких трейдов:
127 (31.99%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
3.20 USD
Средняя прибыль:
151.25 USD
Средний убыток:
-105.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 566.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 437.73 USD (10)
Прирост в месяц:
-19.94%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 958.18 USD
Максимальная:
4 599.42 USD (34.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.57% (3 958.18 USD)
По эквити:
4.38% (433.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 397
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 121K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +455.40 USD
Худший трейд: -502 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 157.55 USD
Макс. убыток в серии: -1 566.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
H4 Swing Gold
Нет отзывов
2025.11.13 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
