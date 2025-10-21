- Прирост
Всего трейдов:
397
Прибыльных трейдов:
168 (42.31%)
Убыточных трейдов:
229 (57.68%)
Лучший трейд:
455.40 USD
Худший трейд:
-502.00 USD
Общая прибыль:
25 410.63 USD (643 316 pips)
Общий убыток:
-24 140.20 USD (522 697 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 157.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 680.49 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
49.65%
Макс. загрузка депозита:
6.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
270 (68.01%)
Коротких трейдов:
127 (31.99%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
3.20 USD
Средняя прибыль:
151.25 USD
Средний убыток:
-105.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 566.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 437.73 USD (10)
Прирост в месяц:
-19.94%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 958.18 USD
Максимальная:
4 599.42 USD (34.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.57% (3 958.18 USD)
По эквити:
4.38% (433.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|397
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|121K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +455.40 USD
Худший трейд: -502 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 157.55 USD
Макс. убыток в серии: -1 566.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
