- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
657
利益トレード:
631 (96.04%)
損失トレード:
26 (3.96%)
ベストトレード:
67.75 USD
最悪のトレード:
-5.70 USD
総利益:
539.25 USD (22 456 pips)
総損失:
-26.01 USD (1 098 pips)
最大連続の勝ち:
151 (119.60 USD)
最大連続利益:
119.60 USD (151)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
95.13%
最大入金額:
5.44%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
67.35
長いトレード:
157 (23.90%)
短いトレード:
500 (76.10%)
プロフィットファクター:
20.73
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
0.85 USD
平均損失:
-1.00 USD
最大連続の負け:
2 (-7.62 USD)
最大連続損失:
-7.62 USD (2)
月間成長:
8.06%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.62 USD (0.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.25% (5.79 USD)
エクイティによる:
20.11% (519.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|archived
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|445
|archived
|68
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|21K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +67.75 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 151
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +119.60 USD
最大連続損失: -7.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
24%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
15
99%
657
96%
95%
20.73
0.78
USD
USD
20%
1:500