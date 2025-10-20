SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Ping Pong
Agus Santoso

Ping Pong

Agus Santoso
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
657
Negociações com lucro:
631 (96.04%)
Negociações com perda:
26 (3.96%)
Melhor negociação:
67.75 USD
Pior negociação:
-5.70 USD
Lucro bruto:
539.25 USD (22 456 pips)
Perda bruta:
-26.01 USD (1 098 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
151 (119.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.60 USD (151)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
95.13%
Depósito máximo carregado:
5.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
67.35
Negociações longas:
157 (23.90%)
Negociações curtas:
500 (76.10%)
Fator de lucro:
20.73
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
-1.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.62 USD (2)
Crescimento mensal:
8.06%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.62 USD (0.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.25% (5.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.11% (519.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 656
archived 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 445
archived 68
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 21K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +67.75 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 151
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +119.60 USD
Máxima perda consecutiva: -7.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
457 mais ...
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 11:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 17:44
Share of trading days is too low
2025.10.20 17:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
