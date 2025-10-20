- Crescimento
Negociações:
657
Negociações com lucro:
631 (96.04%)
Negociações com perda:
26 (3.96%)
Melhor negociação:
67.75 USD
Pior negociação:
-5.70 USD
Lucro bruto:
539.25 USD (22 456 pips)
Perda bruta:
-26.01 USD (1 098 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
151 (119.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.60 USD (151)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
95.13%
Depósito máximo carregado:
5.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
67.35
Negociações longas:
157 (23.90%)
Negociações curtas:
500 (76.10%)
Fator de lucro:
20.73
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
-1.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.62 USD (2)
Crescimento mensal:
8.06%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.62 USD (0.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.25% (5.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.11% (519.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|archived
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|445
|archived
|68
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|21K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
