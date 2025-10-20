- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
657
盈利交易:
631 (96.04%)
亏损交易:
26 (3.96%)
最好交易:
67.75 USD
最差交易:
-5.70 USD
毛利:
539.25 USD (22 456 pips)
毛利亏损:
-26.01 USD (1 098 pips)
最大连续赢利:
151 (119.60 USD)
最大连续盈利:
119.60 USD (151)
夏普比率:
0.26
交易活动:
95.13%
最大入金加载:
5.44%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
62
平均持有时间:
18 小时
采收率:
67.35
长期交易:
157 (23.90%)
短期交易:
500 (76.10%)
利润因子:
20.73
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
-1.00 USD
最大连续失误:
2 (-7.62 USD)
最大连续亏损:
-7.62 USD (2)
每月增长:
8.06%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.62 USD (0.32%)
相对跌幅:
结余:
0.25% (5.79 USD)
净值:
20.11% (519.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|archived
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|445
|archived
|68
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|21K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.75 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 151
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +119.60 USD
最大连续亏损: -7.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
