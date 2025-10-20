- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
657
Прибыльных трейдов:
631 (96.04%)
Убыточных трейдов:
26 (3.96%)
Лучший трейд:
67.75 USD
Худший трейд:
-5.70 USD
Общая прибыль:
539.25 USD (22 456 pips)
Общий убыток:
-26.01 USD (1 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
151 (119.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.60 USD (151)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
95.13%
Макс. загрузка депозита:
5.44%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
67.35
Длинных трейдов:
157 (23.90%)
Коротких трейдов:
500 (76.10%)
Профит фактор:
20.73
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
-1.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.62 USD (2)
Прирост в месяц:
8.06%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.62 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.25% (5.79 USD)
По эквити:
20.11% (519.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|archived
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|445
|archived
|68
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|21K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +67.75 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 151
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +119.60 USD
Макс. убыток в серии: -7.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
15
99%
657
96%
95%
20.73
0.78
USD
USD
20%
1:500