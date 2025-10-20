- 자본
- 축소
트레이드:
657
이익 거래:
631 (96.04%)
손실 거래:
26 (3.96%)
최고의 거래:
67.75 USD
최악의 거래:
-5.70 USD
총 수익:
539.25 USD (22 456 pips)
총 손실:
-26.01 USD (1 098 pips)
연속 최대 이익:
151 (119.60 USD)
연속 최대 이익:
119.60 USD (151)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
95.13%
최대 입금량:
5.44%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
67.35
롱(주식매수):
157 (23.90%)
숏(주식차입매도):
500 (76.10%)
수익 요인:
20.73
기대수익:
0.78 USD
평균 이익:
0.85 USD
평균 손실:
-1.00 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.62 USD)
연속 최대 손실:
-7.62 USD (2)
월별 성장률:
8.06%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.62 USD (0.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.25% (5.79 USD)
자본금별:
20.11% (519.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|archived
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|445
|archived
|68
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|21K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +67.75 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 151
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +119.60 USD
연속 최대 손실: -7.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
24%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
15
99%
657
96%
95%
20.73
0.78
USD
USD
20%
1:500