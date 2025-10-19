- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
224
利益トレード:
107 (47.76%)
損失トレード:
117 (52.23%)
ベストトレード:
549.12 USD
最悪のトレード:
-436.70 USD
総利益:
26 491.66 USD (483 656 pips)
総損失:
-19 675.50 USD (348 207 pips)
最大連続の勝ち:
18 (3 765.16 USD)
最大連続利益:
3 765.16 USD (18)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
56.35%
最大入金額:
9.66%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
159 (70.98%)
短いトレード:
65 (29.02%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
30.43 USD
平均利益:
247.59 USD
平均損失:
-168.17 USD
最大連続の負け:
18 (-4 175.26 USD)
最大連続損失:
-4 175.26 USD (18)
月間成長:
18.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
426.95 USD
最大の:
7 970.52 USD (38.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.39% (7 048.72 USD)
エクイティによる:
9.36% (222.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|135K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +549.12 USD
最悪のトレード: -437 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +3 765.16 USD
最大連続損失: -4 175.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
xau traders
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
13
0%
224
47%
56%
1.34
30.43
USD
USD
62%
1:50