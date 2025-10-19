- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
224
盈利交易:
107 (47.76%)
亏损交易:
117 (52.23%)
最好交易:
549.12 USD
最差交易:
-436.70 USD
毛利:
26 491.66 USD (483 656 pips)
毛利亏损:
-19 675.50 USD (348 207 pips)
最大连续赢利:
18 (3 765.16 USD)
最大连续盈利:
3 765.16 USD (18)
夏普比率:
0.17
交易活动:
56.35%
最大入金加载:
9.66%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.86
长期交易:
159 (70.98%)
短期交易:
65 (29.02%)
利润因子:
1.35
预期回报:
30.43 USD
平均利润:
247.59 USD
平均损失:
-168.17 USD
最大连续失误:
18 (-4 175.26 USD)
最大连续亏损:
-4 175.26 USD (18)
每月增长:
18.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
426.95 USD
最大值:
7 970.52 USD (38.87%)
相对跌幅:
结余:
62.39% (7 048.72 USD)
净值:
9.36% (222.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|135K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +549.12 USD
最差交易: -437 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +3 765.16 USD
最大连续亏损: -4 175.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
xau traders
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
13
0%
224
47%
56%
1.34
30.43
USD
USD
62%
1:50