- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
224
Negociações com lucro:
107 (47.76%)
Negociações com perda:
117 (52.23%)
Melhor negociação:
549.12 USD
Pior negociação:
-436.70 USD
Lucro bruto:
26 491.66 USD (483 656 pips)
Perda bruta:
-19 675.50 USD (348 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (3 765.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 765.16 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
56.35%
Depósito máximo carregado:
9.66%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
159 (70.98%)
Negociações curtas:
65 (29.02%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
30.43 USD
Lucro médio:
247.59 USD
Perda média:
-168.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-4 175.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 175.26 USD (18)
Crescimento mensal:
18.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
426.95 USD
Máximo:
7 970.52 USD (38.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.39% (7 048.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.36% (222.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|135K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +549.12 USD
Pior negociação: -437 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +3 765.16 USD
Máxima perda consecutiva: -4 175.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
xau traders
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
46%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
13
0%
224
47%
56%
1.34
30.43
USD
USD
62%
1:50