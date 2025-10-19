СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / The wolf traders
Muhammad Dimas Aria Wljaya

The wolf traders

Muhammad Dimas Aria Wljaya
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
101 (47.41%)
Убыточных трейдов:
112 (52.58%)
Лучший трейд:
327.80 USD
Худший трейд:
-303.24 USD
Общая прибыль:
23 211.46 USD (453 645 pips)
Общий убыток:
-17 904.28 USD (332 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 765.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 765.16 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
56.35%
Макс. загрузка депозита:
9.66%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
149 (69.95%)
Коротких трейдов:
64 (30.05%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
24.92 USD
Средняя прибыль:
229.82 USD
Средний убыток:
-159.86 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-4 175.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 175.26 USD (18)
Прирост в месяц:
-20.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
426.95 USD
Максимальная:
7 048.72 USD (34.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.39% (7 048.72 USD)
По эквити:
9.36% (222.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 121K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +327.80 USD
Худший трейд: -303 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +3 765.16 USD
Макс. убыток в серии: -4 175.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 197...
xau traders
Нет отзывов
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 11:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 13:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The wolf traders
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
21K
USD
12
0%
213
47%
56%
1.29
24.92
USD
62%
1:50
Копировать

