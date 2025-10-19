- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
101 (47.41%)
Убыточных трейдов:
112 (52.58%)
Лучший трейд:
327.80 USD
Худший трейд:
-303.24 USD
Общая прибыль:
23 211.46 USD (453 645 pips)
Общий убыток:
-17 904.28 USD (332 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 765.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 765.16 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
56.35%
Макс. загрузка депозита:
9.66%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
149 (69.95%)
Коротких трейдов:
64 (30.05%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
24.92 USD
Средняя прибыль:
229.82 USD
Средний убыток:
-159.86 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-4 175.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 175.26 USD (18)
Прирост в месяц:
-20.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
426.95 USD
Максимальная:
7 048.72 USD (34.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.39% (7 048.72 USD)
По эквити:
9.36% (222.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|121K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +327.80 USD
Худший трейд: -303 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +3 765.16 USD
Макс. убыток в серии: -4 175.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 197...
xau traders
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
12
0%
213
47%
56%
1.29
24.92
USD
USD
62%
1:50