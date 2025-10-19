- 자본
- 축소
트레이드:
237
이익 거래:
116 (48.94%)
손실 거래:
121 (51.05%)
최고의 거래:
549.12 USD
최악의 거래:
-436.70 USD
총 수익:
31 155.10 USD (526 403 pips)
총 손실:
-20 858.85 USD (358 858 pips)
연속 최대 이익:
18 (3 765.16 USD)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
56.35%
최대 입금량:
9.66%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.29
롱(주식매수):
172 (72.57%)
숏(주식차입매도):
65 (27.43%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
43.44 USD
평균 이익:
268.58 USD
평균 손실:
-172.39 USD
연속 최대 손실:
18 (-4 175.26 USD)
연속 최대 손실:
-4 175.26 USD (18)
월별 성장률:
37.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
426.95 USD
최대한의:
7 970.52 USD (38.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
62.39% (7 048.72 USD)
자본금별:
9.36% (222.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|168K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +549.12 USD
최악의 거래: -437 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +3 765.16 USD
연속 최대 손실: -4 175.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
xau traders
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
69%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
13
0%
237
48%
56%
1.49
43.44
USD
USD
62%
1:50