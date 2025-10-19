- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
108
利益トレード:
34 (31.48%)
損失トレード:
74 (68.52%)
ベストトレード:
129.45 USD
最悪のトレード:
-113.18 USD
総利益:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
総損失:
-1 104.11 USD (654 639 pips)
最大連続の勝ち:
9 (235.52 USD)
最大連続利益:
235.52 USD (9)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
40.95%
最大入金額:
95.70%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
57 (52.78%)
短いトレード:
51 (47.22%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.74 USD
平均利益:
30.13 USD
平均損失:
-14.92 USD
最大連続の負け:
27 (-321.78 USD)
最大連続損失:
-339.55 USD (13)
月間成長:
-28.86%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.88 USD
最大の:
510.42 USD (57.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.86% (510.42 USD)
エクイティによる:
26.64% (97.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|XAUUSD.s
|24
|BTCUSD
|23
|NASUSD.s
|6
|EURJPY.s
|3
|GBPJPY.s
|2
|USDJPY.s
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.s
|-45
|XAUUSD.s
|-108
|BTCUSD
|-37
|NASUSD.s
|8
|EURJPY.s
|14
|GBPJPY.s
|18
|USDJPY.s
|71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|2K
|BTCUSD
|789K
|NASUSD.s
|954
|EURJPY.s
|487
|GBPJPY.s
|880
|USDJPY.s
|595
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
趋势+波段+日内
レビューなし
