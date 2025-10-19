- Прирост
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
34 (31.19%)
Убыточных трейдов:
75 (68.81%)
Лучший трейд:
129.45 USD
Худший трейд:
-113.18 USD
Общая прибыль:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
Общий убыток:
-1 116.87 USD (654 807 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (235.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
40.95%
Макс. загрузка депозита:
95.70%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
58 (53.21%)
Коротких трейдов:
51 (46.79%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.85 USD
Средняя прибыль:
30.13 USD
Средний убыток:
-14.89 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-321.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-339.55 USD (13)
Прирост в месяц:
-36.20%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.88 USD
Максимальная:
510.42 USD (57.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.86% (510.42 USD)
По эквити:
26.64% (97.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|XAUUSD.s
|24
|BTCUSD
|23
|NASUSD.s
|6
|EURJPY.s
|4
|GBPJPY.s
|2
|USDJPY.s
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.s
|-45
|XAUUSD.s
|-108
|BTCUSD
|-37
|NASUSD.s
|8
|EURJPY.s
|2
|GBPJPY.s
|18
|USDJPY.s
|71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|2K
|BTCUSD
|789K
|NASUSD.s
|954
|EURJPY.s
|319
|GBPJPY.s
|880
|USDJPY.s
|595
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
趋势+波段+日内
Нет отзывов
