Yucheng Zhu

GeniusTraderNo1

Yucheng Zhu
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 400 USD в месяц
прирост с 2025 -65%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
34 (31.19%)
Убыточных трейдов:
75 (68.81%)
Лучший трейд:
129.45 USD
Худший трейд:
-113.18 USD
Общая прибыль:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
Общий убыток:
-1 116.87 USD (654 807 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (235.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
40.95%
Макс. загрузка депозита:
95.70%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
58 (53.21%)
Коротких трейдов:
51 (46.79%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.85 USD
Средняя прибыль:
30.13 USD
Средний убыток:
-14.89 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-321.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-339.55 USD (13)
Прирост в месяц:
-36.20%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.88 USD
Максимальная:
510.42 USD (57.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.86% (510.42 USD)
По эквити:
26.64% (97.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.s 48
XAUUSD.s 24
BTCUSD 23
NASUSD.s 6
EURJPY.s 4
GBPJPY.s 2
USDJPY.s 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.s -45
XAUUSD.s -108
BTCUSD -37
NASUSD.s 8
EURJPY.s 2
GBPJPY.s 18
USDJPY.s 71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.s 1.9K
XAUUSD.s 2K
BTCUSD 789K
NASUSD.s 954
EURJPY.s 319
GBPJPY.s 880
USDJPY.s 595
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +129.45 USD
Худший трейд: -113 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +235.52 USD
Макс. убыток в серии: -321.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

趋势+波段+日内
Нет отзывов
2025.12.29 06:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 18:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 18:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.19 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
