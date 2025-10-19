SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GeniusTraderNo1
Yucheng Zhu

GeniusTraderNo1

Yucheng Zhu
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 400 USD por mês
crescimento desde 2025 -61%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
34 (31.48%)
Negociações com perda:
74 (68.52%)
Melhor negociação:
129.45 USD
Pior negociação:
-113.18 USD
Lucro bruto:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
Perda bruta:
-1 104.11 USD (654 639 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (235.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235.52 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
40.95%
Depósito máximo carregado:
95.70%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
57 (52.78%)
Negociações curtas:
51 (47.22%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.74 USD
Lucro médio:
30.13 USD
Perda média:
-14.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-321.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-339.55 USD (13)
Crescimento mensal:
-28.86%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.88 USD
Máximo:
510.42 USD (57.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
85.86% (510.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.64% (97.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.s 48
XAUUSD.s 24
BTCUSD 23
NASUSD.s 6
EURJPY.s 3
GBPJPY.s 2
USDJPY.s 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.s -45
XAUUSD.s -108
BTCUSD -37
NASUSD.s 8
EURJPY.s 14
GBPJPY.s 18
USDJPY.s 71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.s 1.9K
XAUUSD.s 2K
BTCUSD 789K
NASUSD.s 954
EURJPY.s 487
GBPJPY.s 880
USDJPY.s 595
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +129.45 USD
Pior negociação: -113 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +235.52 USD
Máxima perda consecutiva: -321.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

趋势+波段+日内
Sem comentários
2025.12.29 06:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 18:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 18:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.19 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GeniusTraderNo1
400 USD por mês
-61%
0
0
USD
124
USD
13
32%
108
31%
41%
0.92
-0.74
USD
86%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.