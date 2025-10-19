SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GeniusTraderNo1
Yucheng Zhu

GeniusTraderNo1

Yucheng Zhu
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -65%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
34 (31.19%)
Transacciones Irrentables:
75 (68.81%)
Mejor transacción:
129.45 USD
Peor transacción:
-113.18 USD
Beneficio Bruto:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 116.87 USD (654 807 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (235.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
40.95%
Carga máxima del depósito:
95.70%
Último trade:
26 minutos
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.18
Transacciones Largas:
58 (53.21%)
Transacciones Cortas:
51 (46.79%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.85 USD
Beneficio medio:
30.13 USD
Pérdidas medias:
-14.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-321.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-339.55 USD (13)
Crecimiento al mes:
-36.20%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.88 USD
Máxima:
510.42 USD (57.53%)
Reducción relativa:
De balance:
85.86% (510.42 USD)
De fondos:
26.64% (97.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.s 48
XAUUSD.s 24
BTCUSD 23
NASUSD.s 6
EURJPY.s 4
GBPJPY.s 2
USDJPY.s 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.s -45
XAUUSD.s -108
BTCUSD -37
NASUSD.s 8
EURJPY.s 2
GBPJPY.s 18
USDJPY.s 71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.s 1.9K
XAUUSD.s 2K
BTCUSD 789K
NASUSD.s 954
EURJPY.s 319
GBPJPY.s 880
USDJPY.s 595
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +129.45 USD
Peor transacción: -113 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +235.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -321.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

趋势+波段+日内
No hay comentarios
2025.12.29 06:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 18:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 18:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.19 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
