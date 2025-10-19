- Incremento
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
34 (31.19%)
Transacciones Irrentables:
75 (68.81%)
Mejor transacción:
129.45 USD
Peor transacción:
-113.18 USD
Beneficio Bruto:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 116.87 USD (654 807 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (235.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
40.95%
Carga máxima del depósito:
95.70%
Último trade:
26 minutos
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.18
Transacciones Largas:
58 (53.21%)
Transacciones Cortas:
51 (46.79%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.85 USD
Beneficio medio:
30.13 USD
Pérdidas medias:
-14.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-321.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-339.55 USD (13)
Crecimiento al mes:
-36.20%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.88 USD
Máxima:
510.42 USD (57.53%)
Reducción relativa:
De balance:
85.86% (510.42 USD)
De fondos:
26.64% (97.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|XAUUSD.s
|24
|BTCUSD
|23
|NASUSD.s
|6
|EURJPY.s
|4
|GBPJPY.s
|2
|USDJPY.s
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.s
|-45
|XAUUSD.s
|-108
|BTCUSD
|-37
|NASUSD.s
|8
|EURJPY.s
|2
|GBPJPY.s
|18
|USDJPY.s
|71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|2K
|BTCUSD
|789K
|NASUSD.s
|954
|EURJPY.s
|319
|GBPJPY.s
|880
|USDJPY.s
|595
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +129.45 USD
Peor transacción: -113 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +235.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -321.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
趋势+波段+日内
