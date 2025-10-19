- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
34 (31.48%)
Verlusttrades:
74 (68.52%)
Bester Trade:
129.45 USD
Schlechtester Trade:
-113.18 USD
Bruttoprofit:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
Bruttoverlust:
-1 104.11 USD (654 639 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (235.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235.52 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
40.95%
Max deposit load:
95.70%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.16
Long-Positionen:
57 (52.78%)
Short-Positionen:
51 (47.22%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-321.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-339.55 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-28.86%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.88 USD
Maximaler:
510.42 USD (57.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
85.86% (510.42 USD)
Kapital:
26.64% (97.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|XAUUSD.s
|24
|BTCUSD
|23
|NASUSD.s
|6
|EURJPY.s
|3
|GBPJPY.s
|2
|USDJPY.s
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.s
|-45
|XAUUSD.s
|-108
|BTCUSD
|-37
|NASUSD.s
|8
|EURJPY.s
|14
|GBPJPY.s
|18
|USDJPY.s
|71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|2K
|BTCUSD
|789K
|NASUSD.s
|954
|EURJPY.s
|487
|GBPJPY.s
|880
|USDJPY.s
|595
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +129.45 USD
Schlechtester Trade: -113 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -321.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
趋势+波段+日内
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
400 USD pro Monat
-61%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
13
32%
108
31%
41%
0.92
-0.74
USD
USD
86%
1:200