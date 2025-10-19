SignaleKategorien
Yucheng Zhu

GeniusTraderNo1

Yucheng Zhu
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 400 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -61%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
34 (31.48%)
Verlusttrades:
74 (68.52%)
Bester Trade:
129.45 USD
Schlechtester Trade:
-113.18 USD
Bruttoprofit:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
Bruttoverlust:
-1 104.11 USD (654 639 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (235.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235.52 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
40.95%
Max deposit load:
95.70%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.16
Long-Positionen:
57 (52.78%)
Short-Positionen:
51 (47.22%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-321.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-339.55 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-28.86%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.88 USD
Maximaler:
510.42 USD (57.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
85.86% (510.42 USD)
Kapital:
26.64% (97.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.s 48
XAUUSD.s 24
BTCUSD 23
NASUSD.s 6
EURJPY.s 3
GBPJPY.s 2
USDJPY.s 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.s -45
XAUUSD.s -108
BTCUSD -37
NASUSD.s 8
EURJPY.s 14
GBPJPY.s 18
USDJPY.s 71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.s 1.9K
XAUUSD.s 2K
BTCUSD 789K
NASUSD.s 954
EURJPY.s 487
GBPJPY.s 880
USDJPY.s 595
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +129.45 USD
Schlechtester Trade: -113 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -321.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

趋势+波段+日内
Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 19:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 18:55
Share of trading days is too low
2025.10.20 18:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.19 09:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GeniusTraderNo1
400 USD pro Monat
-61%
0
0
USD
124
USD
13
32%
108
31%
41%
0.92
-0.74
USD
86%
1:200
