交易:
108
盈利交易:
34 (31.48%)
亏损交易:
74 (68.52%)
最好交易:
129.45 USD
最差交易:
-113.18 USD
毛利:
1 024.47 USD (1 450 701 pips)
毛利亏损:
-1 104.11 USD (654 639 pips)
最大连续赢利:
9 (235.52 USD)
最大连续盈利:
235.52 USD (9)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
40.95%
最大入金加载:
95.70%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.16
长期交易:
57 (52.78%)
短期交易:
51 (47.22%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.74 USD
平均利润:
30.13 USD
平均损失:
-14.92 USD
最大连续失误:
27 (-321.78 USD)
最大连续亏损:
-339.55 USD (13)
每月增长:
-28.86%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
124.88 USD
最大值:
510.42 USD (57.53%)
相对跌幅:
结余:
85.86% (510.42 USD)
净值:
26.64% (97.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|XAUUSD.s
|24
|BTCUSD
|23
|NASUSD.s
|6
|EURJPY.s
|3
|GBPJPY.s
|2
|USDJPY.s
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.s
|-45
|XAUUSD.s
|-108
|BTCUSD
|-37
|NASUSD.s
|8
|EURJPY.s
|14
|GBPJPY.s
|18
|USDJPY.s
|71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|2K
|BTCUSD
|789K
|NASUSD.s
|954
|EURJPY.s
|487
|GBPJPY.s
|880
|USDJPY.s
|595
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +129.45 USD
最差交易: -113 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +235.52 USD
最大连续亏损: -321.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
