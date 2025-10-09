- 成長
トレード:
176
利益トレード:
174 (98.86%)
損失トレード:
2 (1.14%)
ベストトレード:
411.90 USD
最悪のトレード:
-265.40 USD
総利益:
38 205.65 USD (374 799 pips)
総損失:
-330.30 USD (3 301 pips)
最大連続の勝ち:
159 (35 420.25 USD)
最大連続利益:
35 420.25 USD (159)
シャープレシオ:
3.50
取引アクティビティ:
99.48%
最大入金額:
7.99%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
114.67
長いトレード:
176 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
115.67
期待されたペイオフ:
215.20 USD
平均利益:
219.57 USD
平均損失:
-165.15 USD
最大連続の負け:
2 (-330.30 USD)
最大連続損失:
-330.30 USD (2)
月間成長:
4.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
330.30 USD (0.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.19% (330.30 USD)
エクイティによる:
34.98% (58 924.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|38K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|371K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +411.90 USD
最悪のトレード: -265 USD
最大連続の勝ち: 159
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35 420.25 USD
最大連続損失: -330.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
25%
0
0
USD
USD
178K
USD
USD
12
100%
176
98%
99%
115.66
215.20
USD
USD
35%
1:200