Signale / MetaTrader 4 / KILAU EMAS V2
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS V2

Ganda Prawira Tanzil
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
181
Gewinntrades:
178 (98.34%)
Verlusttrades:
3 (1.66%)
Bester Trade:
623.60 USD
Schlechtester Trade:
-555.60 USD
Bruttoprofit:
39 393.35 USD (383 361 pips)
Bruttoverlust:
-885.90 USD (6 079 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
159 (35 420.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35 420.25 USD (159)
Sharpe Ratio:
2.49
Trading-Aktivität:
99.48%
Max deposit load:
7.99%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
69.31
Long-Positionen:
181 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
44.47
Mathematische Gewinnerwartung:
212.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
221.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-295.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-330.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-555.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
555.60 USD (0.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.31% (555.60 USD)
Kapital:
34.98% (58 924.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 39K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 377K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +623.60 USD
Schlechtester Trade: -556 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 159
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 420.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -330.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 16:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 01:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.10.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 15:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 08:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 08:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 08:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.