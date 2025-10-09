SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / KILAU EMAS V2
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS V2

Ganda Prawira Tanzil
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 25%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
176
Transacciones Rentables:
174 (98.86%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.14%)
Mejor transacción:
411.90 USD
Peor transacción:
-265.40 USD
Beneficio Bruto:
38 205.65 USD (374 799 pips)
Pérdidas Brutas:
-330.30 USD (3 301 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
159 (35 420.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35 420.25 USD (159)
Ratio de Sharpe:
3.50
Actividad comercial:
99.48%
Carga máxima del depósito:
7.99%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
114.67
Transacciones Largas:
176 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
115.67
Beneficio Esperado:
215.20 USD
Beneficio medio:
219.57 USD
Pérdidas medias:
-165.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-330.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-330.30 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
330.30 USD (0.18%)
Reducción relativa:
De balance:
0.19% (330.30 USD)
De fondos:
34.98% (58 924.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 38K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 371K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +411.90 USD
Peor transacción: -265 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 159
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +35 420.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -330.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
No hay comentarios
2025.12.18 16:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 01:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.10.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 15:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 08:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 08:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 08:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
